Tusk: Kevin Smith conferma di voler realizzare il sequel e condivide i primi dettagli sulla trama

Dopo l’annuncio del suo attore protagonista, è lo stesso regista Kevin Smith a confermare di voler realizzare un sequel di Tusk, film uscito otto anni fa. Intervenendo al podcast Fatman Beyond, il cineasta ha svelato inoltre su cosa potrebbe vertere la trama del film:

Da quando ho avuto l’infarto ho vissuto con il tempo contato. Il 2024 segnerà il decimo anniversario di Tusk… Potremmo lasciarlo lì e andare avanti, ma ho ancora altre storie da raccontare, c’è un motivo per cui l’abbiamo lasciato allo zoo alla fine. Mentre facevamo il film pensavo: “Lo rifarò di sicuro”. Pensavo che avremmo avuto il grande Michael Parks [attore scomparso nel 2017] con noi più a lungo, ma purtroppo non c’è, ma so che abbiamo Justin [Long, protagonista del film]. All’inizio ho sempre pensato: “Beh, alla fine li toglieranno da quella pelle di tricheco e cercheranno di riabilitarli”. E proprio come Harvey Dent ne Il ritorno del cavaliere oscuro, lui si vedrà sempre e solo in un modo.

Poi diventa Howard Howe, Justin Long diventa il pazzo che cerca di trasformare la gente in qualcos’altro, in una sorta di chimera, metà uomo e metà cosa. L’ultima volta era un tricheco, questa volta… vedrete. Sarei stupido a non fare quello che sto chiamando Tusk$. E sì, proprio come quando Jim Cameron ha proposto Aliens, la ‘S’ di Tusks ha il segno del dollaro in mezzo. Ha tutto a che fare con la trama della storia, ma è anche il mio modo di comunicare apertamente la mia ambizione di correggere il passato. Se vivi abbastanza a lungo, a volte fai delle stronzate solo per essere come… Non penso che abbiamo sbagliato, penso che siamo stati in anticipo.