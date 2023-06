Dopo La Sirenetta, arrivato in sala alcuni giorni fa, quali sono i prossimi film Disney in lavorazione, in fase di sviluppo o attualmente in un limbo produttivo?

Ecco una lista aggiornata:

Biancaneve

Il primo ad arrivare al cinema, a marzo 2024, sarà l’adattamento di Biancaneve e i sette nani, di cui si è già discusso ampiamente dopo la diffusione della notizia che per non urtare la sensibilità moderna la pellicola mostrerà al posto dei nani delle “creature magiche parlanti”. Diretto da Marc Webb, il film ha per protagoniste Rachel Zegler nei panni di Biancaneve e Gal Gadot in quelli della regina cattiva.

Mufasa: Il Re Leone

In occasione del D23 Expo dell’anno scorso la Disney ha annunciato il titolo del nuovo film di Il re leone diretto da Barry Jenkins (Moonlight, Se la strada potesse parlare), ovvero Mufasa: Il Re Leone e arriverà al cinema nel 2024.

Il regista ha spiegato che “Mufasa è la storia delle origini di uno dei più grandi re delle Terre del Branco e sarà una storia raccontata in diverse linee temporali“ e che passato e presente si “fonderanno” per raccontare la storia del papà di Simba e non solo, considerato che il blockbuster mostrerà inevitabilmente anche una versione più giovane di Scar.

Lilo & Stitch

A differenza dei film appena citati, Lilo & Sitch dovrebbe arrivare direttamente su Disney+ alla stregua di Peter Pan e Wendy.

Nel cast troviamo anche Zach Galifianakis, Billy Magnussen, Courtney B. Vance e l’esordiente Maia Kealoha nei panni di Lilo. Dean Fleischer Camp, regista del successo critico del film d’animazione Marcel the Shell With Shoes On, siede in cabina di regia.

Hercules

Tra i prossimi film a entrare in produzione ci sarà Hercules che, nello stile delle ultime rivisitazioni, sarà un adattamento con riprese dal vivo del film d’animazione del 1997 di Ron Clements e John Musker. Come nel caso di La Sirenetta, Aladdin e La Bella e la Bestia, la pellicola conterrà le canzoni del film d’animazione me anche nuove canzoni appositamente scritte. Alla regia troveremo Guy Ritchie, mentre alla produzione i fratelli Russo che di recente hanno precisato in che senso il film sarà influenzato da TikTok.

Oceania

È di pochi giorni fa la notizia che Thomas Kail, regista particolarmente attivo in campo teatrale, è stato scelto dalla Disney per l’adattamento cinematografico live-action di Oceania.

Il vincitore del premio Tony per il celebre musical Hamilton siederà dietro la macchina da presa per il film che riporterà Dwayne Johnson nel ruolo di Maui. Al momento la produzione è alla ricerca di un’attrice che interpreti Vaiana dal momento che Auli‘i Cravalho, la voce della protagonista nel film originale, passerà il testimone a un’altra attrice ma figurerà come produttrice esecutiva.

Crudelia 2

Dopo Crudelia è uscito nei cinema americani e in streaming (con Accesso VIP) il 26 maggio, incassando 222 milioni di dollari in tutto il mondo, la Disney ha prontamente messo in sviluppo un seguito con Emma Stone. Il sequel verrà scritto nuovamente da Tony McNamara e diretto nuovamente da Craig Gillespie, e stando a Paul Walter Houser dovrebbe essere girato proprio quest’anno.

Il Gobbo di Notre Dame

Annunciato nel 2019, Il Gobbo di Notre Dame è finito in un limbo produttivo come dichiarato da Alan Menken e pertanto fatica a entrare in produzione. Il premio Tony per M. Butterfly e drammaturgo David Henry Hwang era stato ingaggiato per lavorare alla sceneggiatura del film, ma da allora non abbiamo più notizie del progetto prodotto da Josh Gad.

La spada nella roccia

Un altro film finito in un limbo è l’adattamento di La spada nella roccia, l’ultimo classico Disney uscito prima della morte di Walt Disney. Nel 2018 era stato annunciato il nome del regista, Juan Carlos Fresnadillo, che avrebbe dovuto battere il primo ciak a settembre dello stesso anno. Da allora, tuttavia, non si hanno più notizie.

Gli Artistogatti

A marzo è stato annunciato che Ahmir “Questlove” Thompson è stato scelto per dirigere il nuovo adattamento ibrido animato/live-action di Gli Aristogatti. Thompson si occuperà anche della produzione e della supervisore della musica per il film, la cui sceneggiatura è firmata da Will Gluck e Keith Bunin.

Bambi

Un altro film in sviluppo ma di cui non si hanno notizie dal 2020 è Bambi. Anche se il progetto è stato definito come l’adattamento “live action”, in realtà impiegherà la stessa tecnologia con cui è stato portato sul grande schermo Il re leone, e cioè la computer grafica fotorealistica: la storia è quella del celebre cerbiatto che diventa amico di un coniglietto e di una puzzola e deve affrontare la morte della madre per mano di un cacciatore. Il film verrà scritto da Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel) e Lindsey Beer (Sierra Burgess è una sfigata), mentre Chris e Paul Weitz si occuperanno della produzione attraverso la loro compagnia Depth of Field.

