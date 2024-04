In una recente intervista con il New York Times, Glen Powell ha parlato del contributo della collega Sydney Sweeney nella campagna marketing (diventata virale) di Tutti tranne te contribuendo a rendere il film un successo al botteghino.

“Quello che occorre per poter vendere come si deve una commedia romantica al pubblico sono il divertimento e la chimica” ha spiegato l’attore. “E le persone vogliono vedere questo sia sullo schermo che fuori dallo schermo, quindi a volte devi solo lasciarti andare e stare al gioco… e con noi ha funzionato! Sydney ha saputo giocarsela in modo davvero intelligente“.

Sweeney ha inoltre aggiunto:

Ero presente a ogni riunione. In ogni chat di gruppo. Probabilmente tenevo sveglio il team marketing e di distribuzione della Sony anche di notte perché li bombardavo di idee continuamente. Volevo assicurarmi che avessimo un dialogo sempre aperto con il pubblico e con ciò che voleva durante la promozione del film perché, alla fine, sono loro quelli che creano l’intera narrazione dietro al film.

