In occasione della premiere di Tutti tranne te, commedia romantica in arrivo in Italia a gennaio (GUARDA IL TRAILER) i protagonisti Sydney Sweeney e Glen Powell hanno raccontato a Variety alcune delle disavventure capitate loro sul set. La pellicola segue le vicende di Bea e Ben che, dopo essere stati insieme per un po’ di tempo, si ritrovano a un matrimonio australiano. Qui si accordano per fingere di essere di nuovo una coppia, con i rispettivi ex presenti alla cerimonia.

Powell si sofferma sulla scena in cui si spoglia freneticamente di fronte a Sweeney:

In una scena del genere devi solo farlo più velocemente possibile. Sai che non finirai quel giorno di riprese con un aspetto figo, quindi devi semplicemente accettare la cosa. Anche togliersi i vestiti di corsa sul ciglio di una scogliera non è sicuro, nessuno parla di questo problema di sicurezza sul set, dove sono quasi morto cadendo da una scogliera togliendomi i pantaloni troppo velocemente. Ma è una scena molto divertente, quindi ne è valsa la pena.

Anche Sweeney ha affrontato una situazione pericolosa durante le riprese, quando è stato morsa da un ragno. “C’era proprio un ragno che mi ha effettivamente morso, ed è stata una roba grossa. E poi c’è la parte di Glen che si piega e io che controllo se ci sono altri ragni“. L’attrice aggiunge che ci è voluta mezza giornata per girare la scena, e così: “Ora conosco molto bene Glen“.

Diretto da Will Gluck, Tutti tranne te vede nel suo cast anche Alexandra Shipp, GaTa, Hadley Robinson, Michelle Hurd, Dermot Mulroney, Darren Barnet, Bryan Brown e Rachel Griffiths.

FONTE: Variety

