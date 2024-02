Tutti tranne te ha da poco superato i 200 milioni di dollari al botteghino a livello globale, battendo ogni aspettativa e diventando un vero e proprio successo sia di pubblico che di incassi.

Glenn Powell (star del film accanto a Sydney Sweeney) ha di recente rivelato ai microfoni di Variety che lui e Sweeney sono stati così entusiasti del progetto e si sono trovati così bene a lavorare insieme che sono già alla ricerca del prossimo film da poter girare in coppia:

Quando riesci a trovare qualcuno con cui sei così in sintonia non lo lasci andare, con Sydney lavorare è facile e divertente. Stiamo cercando già il nostro prossimo progetto. Quindi mandateci tutte le sceneggiature che avete! Le leggeremo tutte!

Sydney poi legge tutto quanto in modo davvero veloce, credo sia la lettrice più veloce che conosco. A me ci vuole un po’ di più ma comunque non molliamo, ce la stiamo mettendo tutta per leggere tutto il materiale che ci viene sottoposto e trovare quello giusto da poter trasformare in qualcosa che possa piacere al pubblico!