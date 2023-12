Tutti tranne te, in arrivo negli Usa a Natale e in Italia a gennaio (GUARDA IL TRAILER), è un raro caso di commedia romantica che oggi arriva in sala: soprattutto dopo la pandemia, infatti, siamo abituati a vedere direttamente su piattaforma questo genere di film. In un’intervista con Deadline in occasione della premiere, i due attori protagonisti hanno sottolineato l’importanza di questa scelta.

Glen Powell:

Questo film è incentrato sulla location [è ambientato alle Hawaii, ndr.], sul formato [dell’immagine sullo schermo] sul tentativo di rendere grandi i set pieces e le risate. Stiamo cercando di fare una commedia romantica per i cinema, (e) bisogna pensare a come portare la gente nelle sale. È davvero difficile.

Sydney Sweeney aggiunge:

Penso che la gente abbia bisogno di riavere le commedie romantiche nella propria vita: è un’esperienza divertente per un appuntamento, o con gli amici, o con la famiglia. Andare [in sala], sorridere, ridere e piangere, con la speranza che ci torniate più volte. Abbiamo reso di nuovo grande la commedia romantica.

Tutti tranne te, la sinossi ufficiale

Nella commedia Tutti tranne te Bea (Sydney Sweeney) e Ben (Glen Powell) sembrano la coppia perfetta, ma dopo un primo appuntamento fantastico succede qualcosa che spegne la loro infuocata attrazione. Quando si ritrovano inaspettatamente allo stesso matrimonio in Australia, decidono di fingere di essere una coppia, ognuno con uno scopo diverso.

Tutti tranne te sarà nelle sale italiane dal 25 gennaio prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

