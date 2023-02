Twilight: Taylor Lautner sostiene che la rivalità tra Edward e Jacob abbia avuto un impatto sulla sua vita

Taylor Lautner è tornato a parlare della sua esperienza con Twilight, in cui interpretava Jacob Black, in occasione di un’ospitata al podcast The Toast (come riportato Entertainment Weekly) e ha parlato della guerra tra “ship”.

Secondo l’attore, infatti, la rivalità tra Edward e Jacob ha avuto un impatto effettivo sulla sua vita e sul rapporto con Robert Pattinson.

“Ero così giovane, avevo 16 anni quando è uscito Twilight, 17 con New Moon ed Eclipse. Ho finito il franchise a 19 anni“.

Ha poi ammesso che avrebbe voluto che la rivalità tra i due personaggi non influenzasse anche la vita reale:

Insomma, eravamo una squadra, entrambi cercavamo di realizzare i migliori film possibile. Ma quella competizione è stata un po’ bizzarra. Tra me e Rob non esisteva, ma ce lo ricordavano in continuazione, e ha avuto il suo impatto.

Ha poi aggiunto, sul suo personaggio: