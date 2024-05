A metà luglio arriverà nelle sale Twisters, sorta di reboot del ben noto blockbuster del 1996 diretto da Jan de Bont che, nel cast, vedrà Glen Powell e Daisy Edgar-Jones come protagonisti.

In vista del debutto della pellicola nei cinema, GQ ha dedicato la sua cover story proprio a Glen Powell che, nella chiacchierata, ha spiegato come Twisters metterà in pratica la regola d’oro, la ricetta di Tom Cruise per riuscire ad avere un successo cinematografico su scala globale.

Certo, potresti guardare un grande film catastrofico e dire “Oh, che bello, al mondo piacciono i film catastrofici”. No, no. Non è così semplice. Si tratta di comprendere chi siamo di fronte al disastro e di quale sia l’istinto umano nel reagire ad esso. Come riesci a mettere il pubblico nella cabina di pilotaggio? Come riesci a mettere il pubblico a terra di fronte a un tornado?

Insomma, stando a quello che dice Glen Powell circa la “regola di Tom Cruise”, anche per quel che riguarda i film ad alto budget, gli aspetti più importanti ruotano sempre intorno a due concetti: la storia e i personaggi.

