Nelle scorse ore è stata pubblicata online la tracklist ufficiale con tutte le canzoni di Twisters: The Album, in vista dell’uscita nelle sale di Twisters.

Ecco la tracklist:

“Ain’t No Love in Oklahoma” – Luke Combs “Ain’t in Kansas Anymore” – Miranda Lambert “Steal My Thunder” – Conner Smith (feat. Tucker Wetmore) “Feelin’ Country” – Thomas Rhett “The Cards I’ve Been Dealt” – Warren Zeiders “Never Left Me” – Megan Moroney “Out of Oklahoma” – Lainey Wilson “Hell or High Water” – Bailey Zimmerman “Dead End Road” – Jelly Roll “Country Classic” – Kane Brown “Tear Us Apart” – Sam Barber “Song While You’re Away” – Tyler Childers “Already Had It” – Tucker Wetmore “Chrome Cowgirl” – Leon Bridges “Death Wish Love” – Benson Boone “Boots Don’t” – Shania Twain & Breland “Stronger Than a Storm” – Dylan Gossett “Chasing the Wind” – Lanie Gardner “Leave the Light On” – Jelly Roll (feat. Alexandra Kay) “Before I Do” – Wyatt Flores & Jake Kohn “Caddo County” – The Red Clay Strays “Blackberry Wine” – Tanner Usrey “Too Easy” – Tanner Adell “Shake Shake (All Night Long)” – Mason Ramsey “New Loop” – Tyler Halverson “Touchdown” – Flatland Cavalry “Driving You Home” – Nolan Taylor “Wall of Death” – Wilderado, Ken Pomeroy, & James McAlister “(Ghost) Riders in the Sky” – Charley Crockett

Twisters: la trama

Quest’estate, l’epico disaster movie torna con una corsa adrenalinica che vi farà rimanere aggrappati alla poltroncina davanti al grande schermo cinematografico e vi metterà in contatto diretto con una delle forze più stupefacenti e distruttive della natura.

Daisy Edgar-Jones è Kate Cooper, una ex cacciatrice di tornado tormentata da un devastante incontro con un tornado quando era studentessa universitaria e che ora studia i pattern delle tempeste al sicuro dietro uno schermo a New York City. Viene attirata nuovamente all’aperto dal suo amico Javi (Anthony Ramos), per testare un rivoluzionario nuovo sistema di tracciamento. Lì, incontrerà Tyler Owens (Glen Powell), affascinante e spericolata super-star dei social media che vive postando le sue imprese di inseguimento dei tornado con il suo team, e più pericolose sono, meglio è. Ma mentre la tempesta si intensifica, si scatenano fenomeni terrificanti mai visti prima e Kate, Tyler e i team loro avversari si ritrovano sulla traiettoria di numerose celle tempestose che convergono sul centro dell’Oklahoma, e dovranno cercare di sopravvivere.

Nel cast anche Brandon Perea, Sasha Lane, Daryl McCormack, Kiernan Shipka, Nik Dodani e Maura Tierney.

