In un’intervista con AP Entertainment, Chris Hemsworth ha svelato quale stunt di Tyler Rake 2 (GUARDA IL TRAILER) lo ha spaventato di più.

Ecco le sue parole:

C’è sempre un rischio in quelle scene. Quella che mi ha spaventato di più è stata quella in cui ero in cima a un treno in corsa che andava a 60 km/h, con un un elicottero a 6 metri di fronte a me, che volava all’indietro, e Sam [Hargrave, regista] nel mezzo che filmava il tutto. È pieno di esperienze del genere, ma credo che questo dia al pubblico l’autenticità e la verità dell’adrenalina, a differenza di quanto accade se si gira su un green screen dove tutto è fabbricato e costruito in post-produzione. Questo è reale. Stiamo sudando, siamo ansiosi, siamo nervosi, intimoriti, ed è questo che viene ripreso.