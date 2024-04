Idris Elba ha fatto il suo debutto nel mondo di Tyler Rake nel secondo film, nei panni di un distinto uomo misterioso. Ma lo rivedremo?

Parlando con Collider ha accennato vagamente a un suo possibile e futuro ritorno nel franchise:

So che abbiamo alcune questioni in sospeso da Tyler Rake 2. Non è ancora stato reso ufficiale, ma sono abbastanza sicuro che lo sarà.