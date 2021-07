Questa cosa [sugli spin-off] l’ho detta su The Rock, e a proposito, io e lui abbiamo fatto pace. Abbiamo parlato per quattro ore tre settimane fa. Abbiamo parlato ed è stato fantastico.

La notizia della fine della faida fraè stata data dal primo dei due attori citati lo scorso dicembre. Durante una chiacchierata con Josh Horowitz, Tyrese svelava di aver seppellito l’ascia di guerra:

La faida con The Rock era nata sui social in giorni in cui la Universal sembrava intenzionata a dare priorità agli spin-off di Fast & Furious e non alle pellicole del filone principale. Nel dettaglio con un post scritto da Gibson sotto una delle foto di Dwayne Johnson su Instagram (poi rimosso) nel quale l’attore supplicava l’ex star del wrestling di “non procedere con il film su Hobbs“. Poi, con un altro messaggio – cancellato post pubblicazione – su Instagram, Tyrese contestava il fatto che gli incassi si Hobbs & Shaw potessero essere definiti come una vittoria (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Per tutta risposta, qualche mese dopo, The Rock, in un nuovo messaggio social in cui ringraziava il pubblico per gli oltre 700 milioni di dollari raccolti dallo spin-off di Fast & Furious, lanciava una frecciatina verso i “clown fracassoni” che pareva proprio indirizzata a Tyrese Gibson.

Tutta storia vecchia a quanto pare. In una recente apparizione allo show di Ellen (eccolo su YouTube), Tyrese ha discusso della rinnovata amicizia con Dwayne Johnson:

Da quella volta, ci sentiamo di continuo al telefono. Ci siamo davvero rimessi in contatto e siamo entrambi degli uomini migliori ora che tutta quella roba è passata. A essere onesti, non sapevo come o quando ci sarebbe stata la prima telefonata, ma c’è stata. E ora siamo a circa 20 telefonate e facciamo a gara a chi lascia la nota vocale più lunga.

Fast & Furious 9 arriverà al cinema in Italia il 18 agosto (con anteprime il 3 e 4 agosto), ecco la sinossi:

Per quanto tu sia veloce, non puoi esserlo più del tuo passato. Il 2021 è il tempo di Fast & Furious 9, il nono capitolo della saga che dura da quasi due decenni, e che ha incassato oltre 5 miliardi di dollari in tutto il mondo. Il Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato al di là del loro pacifico orizzonte. Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama. La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto a risonanza mondiale guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob (John Cena, l’imminente The Suicide Squad). Fast & Furious 9 vede il ritorno alla regia di Justin Lin, che ha diretto il terzo, il quarto, il quinto e il sesto capitolo della saga, quando cioè è diventata un successo globale. L’azione sfreccia in tutto il mondo, da Londra a Tokyo, dall’America centrale a Edimburgo, e da un bunker segreto in Azerbaigian alle strade brulicanti di Tblisi. Lungo la strada, i vecchi amici risorgeranno, i vecchi nemici torneranno, la storia verrà riscritta, e il vero significato della famiglia verrà messo alla prova come mai prima d’ora. Tornano a recitare nel film Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel e Sung Kang, al fianco delle attrici premiate con l’ Oscar® Helen Mirren e Charlize Theron. Fanno parte del cast di Fast & Furious 9 anche la superstar premio Grammy, Cardi B, nei panni del nuovo personaggio del franchise Leysa, una donna legata al passato di Dom, e il re del Reggaeton, Ozuna, in un ruolo cameo.

Fast & Furious 9 è prodotto da Neal H. Moritz, Vin Diesel, Jeff Kirschenbaum, Joe Roth, Justin Lin, Clayton Townsend e Samantha Vincent. Poi toccherà a Fast & Furious 10 e infine Fast & Furious 11 concluderà la saga.