Michelle Rodriguez: Ne parlavamo ridendo l’altro giorno. Dopo che arrivi a certi livelli, non puoi fare altro che fondere i marchi. Normalmente ci sono problemi di natura legali perché si tratta di roba che appartiene a major differenti, ma qua la Universal possiede entrambi, sia Fast & Furious che Jurassic Park. Per me è sì. Funzionerebbe.

Justin Lin: T-rex in un nuovo Fast & Furious? Non dico mai no a nessuno!