Qui su BadTaste.it vi segnaliamo le iniziative portate avanti dalle sale che propongono esperienze cinematografiche esclusive qualitativamente superiori e immersive . Citiamo grandi registi che difendono l’ esperienza di vedere un film sul grande schermo come Quentin Tarantino , e altri come James Mangold che insistono perché si faccia di più . Noi stessi ci siamo sbilanciati recentemente a riguardo

Poi ci sono casi surreali come quello che vi riportiamo oggi. In questi giorni su TikTok è diventato virale il video pubblicato da un’utente e poi ripreso da numerose testate tra cui Newsweek, registrato all’interno di un cinema locale. Apparentemente, il cinema ha cercato di proiettare la versione animata del 2018 de Il Grinch streammando direttamente da un account Amazon Prime Video… e non riuscendoci. Alla fine del video, infatti, vediamo comparire un messaggio che indica che troppi utenti stanno utilizzando lo stesso account. L’autrice del filmato ha spiegato che il cinema aveva promosso l’iniziativa della “giornata dei film a due dollari”, e che stava streammando anche in altre sale, motivo per cui dev’essere comparso quel messaggio. Il video è diventato in breve tempo virale, ottenendo più di 2 milioni di visualizzazioni.

Va sottolineato che nelle condizioni di utilizzo di Prime Video (come di qualsiasi altra piattaforma streaming) è chiaramente evidenziato come non sia permesso ritrasmettere i contenuti in luoghi come un cinema, oltretutto a pagamento. L’autrice del video non ha specificato di quale cinema si tratti, ma è molto probabile che Amazon indaghi sulla questione e intervenga.