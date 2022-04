Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante la Notte degli Oscar ha catturato l’attenzione dei media per giorni e giorni, oscurando un’edizione in cui non solo ha trionfato un film come I segni del cuore – CODA , ma lo stesso Smith ha vinto l’Oscar per la sua interpretazione in Una famiglia vincente – King Richard

Si tratta di una rivincita per una pellicola che ha ottenuto grandi apprezzamenti dalla parte della critica ma è passata abbastabnza sotto silenzio al cinema, raccogliendo solo 15 milioni negli Stati Uniti e 38 in tutto il mondo. Questo non sembra però voler fermare Serena Williams, che ha co-prodotto il biopic assieme alla sorella Venus e che ha un piano addirittura per una trilogia, come ha spiegato in una cover story su Insider in cui definisce il primo film “una origin story”:

King Richard ha un finale perfetto, con Venus sul campo da tennis. Venus va per la sua strada e io vado per la mia. Sono due storie completamente differenti. Ho avuto una vita abbastanza complicata. Non andavo bene, e poi invece sì. C’è molto dramma, è una telenovela. Non penso di essere in grado di riconoscere abbastanza i miei traguardi. Sono una di quelle persone che dicono “Se è andata, è andata, sto già pensando alla prossima cosa”. Perché se pensi troppo a ciò che hai realizzato potresti fermarsi. E io non voglio fermarmi mai. Sto ancora cercando di raggiungere i miei obiettivi.

Il film di Reinaldo Marcus Green è incentrato principalmente sulla storia del padre delle sorelle Williams, Richard Williams, interpretato proprio da Will Smith. Serena è stata interpretata da Demi Singleton, mentre Saniyya Sidney ha interpretato Venus, mentre Aunjanue Ellis era la madre Oracene Williams. Richard Williams, figura abbastanza controversa, non ha partecipato alla pellicola mentre le sorelle l’hanno prodotta e hanno contribuito a raccontare la storia che vediamo sullo schermo.

Trovate maggiori informazioni nella nostra scheda.