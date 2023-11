Benché ormai si sia dedicato a ruoli più “seri” e drammatici, Bradley Cooper tornerebbe volentieri in un ipotetico quarto film di Una notte da leoni.

Il primo capitolo, diretto da Todd Phillips racconta l’avventura di 3 uomini (Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis) diretti a Las Vegas insieme a un quarto amico per il suo addio al celibato. I festeggiamenti prendono però una piega decisamente inaspettata. I

l film, uscito nel 2009, incassò ben 469 milioni di dollari al box office. A questo seguirono un secondo e un terzo capitolo.

Bradley Cooper durante un’intervista per The New Yorker Radio Hour ha però dichiarato:

Farei subito Una notte da leoni 4. Solo perché amo Todd e Zach e Ed così tanto, probabilmente lo farei.

Ha aggiunto però che è piuttosto certo che il regista non abbia alcuna intenzione di tornare a dirigere un quarto capitolo.

