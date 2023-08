Durante un’intervista con Collider svoltasi prima dello sciopero degli attori, David Harbour ha parlato del sequel di Una notte violenta e silenziosa, il film di Tommy Wirkola arrivato al cinema l’anno scorso.

L’attore ha confermato lo sviluppo del progetto, al momento fermo a causa di ciò che sta succedendo a Hollywood:

Prima dello sciopero degli sceneggiatori potrebbe essermi arrivato qualcosa da leggere. Tutto dipende da se riusciranno a risolvere i problemi dei lavoratori. Se gli studi si mettessero attorno a un tavolo per risolverla, potremmo girare ogni genere di film che adorerei far vedere alle persone. Ma sì, è in sviluppo.