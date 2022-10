Sono anni che se ne parla e ora, come riportato da Deadline, qualcosa sembra davvero muoversi intorno al reboot di Una pallottola spuntata, la popolare saga di film comico-parodici composta da tre capitoli arrivati nelle sale nel 1988, nel 1991 e nel 1994.

Secondo quanto scritto dall’autorevole magazine, la Paramount starebbe attivamente sviluppando il progetto anche se non è ancora stato dato un via libera ufficiale che verrà concesso solo ed esclusivamente quando saranno chiuse le trattative con Liam Neeson che, come rumoreggiato da tempo, interpreterà, se tutto andrà a buon fine, la parte del figlio del Detective Frank Drebin impersonato dal leggendario Leslie Nielsen.

Contrariamente a quanto si diceva ancora fino a un anno abbondante fa, alla guida di questo reboot di Una pallottola spuntata, che a quanto pare sarà anche una sorta di vero e proprio sequel dato che Liam Neeson vestirà i panni del figlio di Drebin e non di una nuova iterazione dello stesso personaggio, non ci sarà Seth McFarlane. Al posto del papà dei Griffin e American Dad, la major sta trattando con Akiva Schaffer dei Lonely Island, reduce dal recente successo di Cip e Ciop: Agenti Speciali. Anche Dan Gregor e Doug Mand, autori della sceneggiatura della pellicola Disney poc’anzi citata, farebbero parte “del pacchetto” e se tutto andrà a buon fine si occuperanno della riscrittura della precedente sceneggiatura concepita da Mark Hentemann e Alec Sulkin.

Una pallottola spuntata: la nuova svolta di carriera di Liam Neeson?

Per Liam Neeson, convertitosi ad action star nel 2008, a 56 anni suonati, col primo film della saga di Taken, potrebbe essere una maniera per affrancarsi dal genere dei film d’azione al quale vuole dire addio ed imprimere una nuova, inattesa svolta alla sua carriera.

Una pallottola spuntata e relativi seguiti, Una pallottola spuntata 2½ – L’odore della paura (1991) e Una pallottola spuntata 33⅓ – L’insulto finale, compongono la la serie di film comici-parodici diretti da David Zucker (i primi due) e Peter Segal (il terzo) basati sulla serie tv Quelli della pallottola spuntata creata da David Zucker insieme al fratello Jerry e Jim Abrahams. I tre erano già creatori del cult cinematografico L’aereo più pazzo del mondo, in cui Leslie Nielsen regalava ilarità nei panni del dottor Rumack. Protagonista delle vicende del franchise è il poliziotto Frank Drebin, interpretato appunto da Leslie Nielsen: insieme a lui nel cast anche Priscilla Presley, George Kennedy, O. J. Simpson. Analogamente al Liam Neeson pre Taken, anche Leslie Nielsen, prima di comparire nel cast dell’Aereo più pazzo del mondo prima e Una pallottola spuntata poi, era noto principalmente come attore drammatico.

