Una pazza giornata di vacanza: il produttore spiega cosa lo ha spinto a lavorare allo spin-off

In un’intervista con Deadline, Jon Hurwitz (creatore della serie Netflix Cobra Kai) è tornato a parlare dello spin-off di Una pazza giornata di vacanza (Ferris Bueller’s Day Off) cult del 1986 diretto da John Hughes, che produrrà per la Paramount insieme ai colleghi Hayden Schlossberg e Josh Heald.

Il film si intitolerà Sam and Victor’s Day Off e racconterà l’avventura di un giorno dei parcheggiatori che, nella pellicola originale, portano la Ferrari dei protagonisti a fare un giro. Hurwitz ha dunque spiegato cosa lo ha spinto a lavorare allo spin-off:

Siamo davvero entusiasti di questo progetto che stiamo producendo. Abbiamo un grande sceneggiatore, Bill Posley, che ha lavorato con noi a Cobra Kai, che amiamo e che ha una visione fantastica sul film. È emozionante immergersi nell’universo di John Hughes, ma vedere un lato di quel mondo che non abbiamo mai visto con questi personaggi, Sam e Victor, che erano i valletti in Una pazza giornata di vacanza. Noi tre siamo fanatici (suckers) dei personaggi secondari in generale e amiamo vedere cosa succede nei loro mondi, quindi sarà divertente quando lo faremo. Ma questo non avrà alcun impatto su Cobra Kai. Si tratta di lavorare su Obliterated [altra serie a cui stanno lavorando per Netflix], di portare a termine questa nostra produzione e poi di capire il percorso per continuare con Cobra Kai.

Recentemente, in un’intervista con Variety, Hurwitz, insieme al collega Josh Heald aveva invece raccontato da cosa nasce l’idea dello spin-off e come si approcceranno al film originale. In questo articolo le loro dichiarazioni.

Cosa ne pensate dello spin-off di Una pazza giornata di vacanza? Lasciate un commento!

FONTE: Deadline