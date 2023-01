Una pazza giornata di vacanza: venduta all’asta una replica della Ferrari utilizzata nel film

Un’iconica automobile proveniente dal mondo della settima arte è stata recentemente venduta all’ asta. Stiamo parlando della Ferrari 250 GT California da Una pazza giornata di vacanza, cult di John Hughes uscito nelle sale nel 1986.

Si tratta di una delle tre repliche del mezzo guidate da Ferris Bueller, protagonista del film interpretato da Matthew Broderick. Heritage Auctions riporta che si tratta di una delle tre repliche dell’autovettura (quindi non fatta per viaggiare su strada liberamente), ed è stata venduta all’asta per 33 mila dollari.

FONTE: Entertanment Weekly