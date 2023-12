Una poltrona per due è un classico intramontabile del cinema, ma ha un posto speciale nel cuore degli italiani, essendo diventato negli anni sinonimo di vigilia di Natale. Il film del 1983 di John Landis, interpretato da Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis, ogni anno allieta la serata del 24 dicembre, e la tradizione continua anche nel 2023.

Una poltrona per due: dove vedere il film

Anche nel 2024 Una poltrona per due andrà in onda su Mediaset, su Italia 1, alle 21:30. Per chi non volesse seguire i ritmi della televisione lineare con le relative interruzioni pubblicitarie, il film è disponibile in streaming su Sky GO e Now TV oltre che su Paramount+, oppure a noleggio su piattaforme come Rakuten, GooglePlay, Chili, Microsoft, AppleTV e Amazon.

Una poltrona per due: si farà un sequel?

Recentemente è stata diffusa la notizia che Dan Aykroyd avrebbe proposto un sequel del film alla Paramount, la major che aveva prodotto la pellicola originale. In un’intervista focalizzata sui suoi lavori passati e futuri, l’attore ha spiegato di aver elaborato un’idea “molto valida” per un nuovo film, ambientato ai giorni nostri, con lui ed Eddie Murphy. Non sappiamo ancora se la Paramount abbia accolto positivamente o meno la proposta…

Una poltrona per due: le curiosità

La borsa merci del World Trade Center, ovvero il Comex, è stata utilizzata per girare le scene in borsa, e veri trader hanno partecipato alle riprese come comparse. Nelle note di produzione si spiega che le riprese al Comex dovevano svolgersi durante un’unica giornata lavorativa, ma la comparsa di Dan Aykroyd ed Eddie Murphy ha rallentato i lavori in borsa fermando contrattazioni per un totale di sei miliardi di dollari. Le riprese sono state quindi spostate al weekend.

Frank Oz compare in un cammeo come poliziotto che controlla la proprietà di Winthorpe quando viene arrestato. Anche in The Blues Brothers comparve in un cammeo nei panni di un poliziotto, e tornò negli stessi panni in Blues Brothers 2000.

Le riprese in esterni della casa di Louis Winthorpe sono state realizzate in una strada di una zona molto facoltosa di Philadelphia. L’unica sostituzione è stata quella della ghirlanda nell’ingresso: i produttori volevano qualcosa di molto più grande e lussuoso.

In carcere, Louis (Dan Aykroyd) ha il numero 74745058, lo stesso identico di Jack Blues (John Belushi) in The Blues Brothers – I fratelli Blues, sempre diretto da John Landis.

Il salario di partenza di Valentine, 80mila dollari, oggi equivarrebbe a 209019 dollari odierni, mentre il “bonus natalizio” di cinque dollari per Ezra oggi corrisponderebbe a 13 dollari.

Dan Aykroyd ha dichiarato che oggi non rifarebbe la blackface presente nel film, e che comunque non sarebbe permessa

