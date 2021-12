UNA POLTRONA PER DUE: DOVE VEDERE IL FILM

è un classico intramontabile del cinema, ma ha un posto speciale nel cuore degli italiani, essendo diventato negli anni sinonimo di vigilia di Natale. Il film del 1983 di, interpretato da Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis, ogni anno allieta la serata del 24 dicembre, e così è stato anche l’anno scorso, durante le prime festività “pandemiche” che ci siamo trovati a passare in casa. Quest’anno per fortuna abbiamo meno limitazioni, i cinema sono aperti ( anche se con nuove, minime limitazioni ), ma la tradizione continuerà.

Anche nel 2021 Una poltrona per due andrà in onda su Mediaset, su Italia 1, alle 21:30. Per chi non volesse seguire i ritmi della televisione lineare con le relative interruzioni pubblicitarie, il film è disponibile in streaming su Sky GO e Now TV e su TimVision, oppure a noleggio su piattaforme come Rakuten, GooglePlay, Chili, Microsoft, AppleTV.

UNA POLTRONA PER DUE: ALCUNE CURIOSITÀ