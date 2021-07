Dal 21 settembre negli Stati Uniti sarà disponibile un’edizione rimasterizzata in 4k di, noto film didel 2000.

Il treno su cui viaggiava David Dunn è deragliato. Nello spaventoso incidente sono morti tutti i passeggeri. Solo David si è salvato, senza riportare alcuna ferita. Sul momento la cosa sembra finire lì, ma quando David trova sul parabrezza della macchina un biglietto con la frase “Quanti giorni della tua vita sei stato malato?”, i dubbi cominciano a tormentarlo. Dopo aver constatato che in cinque anni non è mai stato assente dal suo lavoro di guardia giurata allo stadio, David incontra l’autore del biglietto: è Elijah, un uomo di colore costretto all’immobilità da una debole densità ossea che lo espone a continue fratture. Nato già in questa condizione, Elijah è chiamato l’uomo di vetro, ed è tuttavia riuscito a coltivare la propria passione per i fumetti che ora espone e vende in una galleria d’arte di cui è proprietario. Elijah gli dice di avere una teoria, che l’incidente del treno potrebbe confermare: a fronte di uno come lui, così fragile da non stare in piedi, deve esistere da qualche parte un altro talmente forte da essere indistruttibile per proteggere i più deboli. David non vuole crederci e ricorda un incidente d’auto occorsogli da giovane in seguito al quale fu costretto a lasciare lo sport attivo. Ma Elijah, spalleggiato da Joseph, il figlio adolescente di David, insiste e quasi lo costringe a compiere durante il lavoro allo stadio alcune azioni che confermano quella ipotesi. Così, dopo aver sventato il colpo in un appartamento uccidendo il ladro, David va da Elijah, vorrebbe stringergli la mano ma ora gli appare la visione dell’Uomo di vetro che metteva in atto terribili attentati (tra cui quello al treno) solo per scoprire il suo ‘opposto’ e avere la definitiva giustificazione alla propria esistenza: quella del Male contro il Bene dell’altro. David si allontana interdetto dalla galleria.