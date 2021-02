Come si può descrivere Nathan Drake, il giovane protagonista dell’adattamento cinematografico di

Tom Holland ha la risposta pronta, come ammesso in un’intervista per il podcast Little Gold Men:

Credo che il miglior modo per descrivere il film senza sminuirlo in alcun modo è dire che è come il figlio di Indiana Jones e James Bond. È così che continuo a descriverlo.

Qualche giorno fa l’attore ha parlato con grande entusiasmo delle scene d’azione del film, definendole “le sequenze più colossali a cui abbia mai preso parte“.

Ha poi aggiunto:

I tagli, i lividi e le botte che ho preso cadendo e dondolandomi appeso a dei cavi sono state tantissime.

Uncharted, ricordiamo, doveva arrivare il 16 luglio, ma di recente è stato spostato all’11 febbraio 2022.

I protagonisti della pellicola saranno Tom Holland, interprete del giovane Nathan Drake, e Mark Wahlberg che vestirà i panni di Victor Sullivan, il mentore del celeberrimo cacciatore di tesori dell’omonima serie sviluppata dalla Naughty Dog. Insieme a loro anche Antonio Banderas, Sophia Ali e Tati Gabrielle.

Ricordiamo che allo script di Uncharted, in passato, hanno lavorato Joe Carnahan, David Guggenheim, Eric Warren Singer, Jonathan Rosenberg e Mark Walker. L’ultima versione della sceneggiatura è di Art Marcum, Matt Holloway e Rafe Judkins. I registi coinvolti finora nel lungo e travagliato sviluppo del film sono stati David O. Russell, Neil Burger, Seth Gordon e Shawn Levy, oltre a Dan Trachtenberg.

Uncharted è la serie di videogiochi sviluppata da Naughty Dog e pubblicata da Sony Interactive Entertainment per PlayStation 3 e PlayStation 4 che ha venduto quasi 42 milioni di copie complessivamente in tutto il mondo. L’ultimo videogioco uscito (senza tenere conto dei due spin-pff due spin-off L’abisso d’oro e L’eredità perduta) è Uncharted 4: Fine di un Ladro.

Quando attendete il film tratto dalla celebre saga targata Naughty Dog supervisionata da Neil Druckmann? Potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Fonte: MovieWeb