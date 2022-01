L’uscita di, l’adattamento cinematografico condella celeberrima IP videoludica targata Naughty Dog, arriverà presto nei cinema italiani e internazionali.

La IMAX corporation ha diffuso online un nuovo poster del film che vi proponiamo più in basso in questa pagina. Prima però riportiamo le parole di Kurt Margenau, il co-lead designer di Uncharted 4: fine di un ladro e L’eredità perduta.

Con la complicità dell’arrivo di Uncharted: Legacy of Thieves Collection (LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE), Margenau è stato impegnato in una serie di chiacchierate con la stampa e in una di queste (via Comic Book) ha confermato di non aver ancora potuto vedere il film, neanche in versione preliminare, e che ha visto tutto quello che è stato visto dalla gente tramite i vari materiali promozionali diffusi dalla Sony. Detto questo, ammette di apprezzare la scelta di Tom Holland come giovane Nathan Drake:

Sono emozionatissimo al pensiero di vedere Tom Holland alle prese col personaggio e di scoprire la sua versione di Nathan Drake. Non ho visto nulla in aggiunta ai trailer che avete visto anche voi. Sono semplicemente emozionato. Provo qualcosa all’insegna del “Oh, bene, finalmente ci siamo!”. Uncharted è in arrivo sul grande schermo, non cambierà di nuovo regista e non finirà nuovamente in development hell. Penso che Tom Holland sia una scelta grandiosa. Poi si stanno ispirando ai giochi è davvero soddisfacente il pensiero di poter scoprire come saranno sul grande schermo.

Ecco, a seguire, il poster:

