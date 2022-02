Con il regista il sito ha innanzitutto parlato delle ambizioni del progetto:

Per me quando si parla di adattamento, che si tratti di un fumetto o di un videogioco, è davvero importante che sia efficace come film a sé stante, visto che il pubblico paga per quello. […] La cosa più importante è stata assicurarmi che fosse un’avventura di intrattenimento in giro per il mondo con un grande rapporto al centro, ovvero quello tra Nate e Sully.

[…]

Uncharted è noto per avere alcune delle sequenze d’azione migliori nel mondo dei videogiochi, perciò siamo stati fortunati ad averle avute come traccia per la realizzazione di questo film.