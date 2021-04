E dopo la notizia del rinvio di un paio di mesi abbondanti di Resident Evil: Welcome to Raccoon City , che passa da inizio settembre alla fine di novembre, la Sony annuncia (via Deadline ) un altro rinvio, quello del film dicon Tom Holland.

Contrariamente al nuovo Resident Evil, per Uncharted lo slittamento sarà più “indolore”: si parla infatti di una sola settimana, il 18 febbraio 2022 al posto dell’11. La ratio dietro alla decisione della Sony? Evitare il confronto diretto fra la pellicola e il Super Bowl. L’evento sportivo per eccellenza della Tv americana è difatti fissato per il 13 febbraio 2022.

Uncharted, ricordiamo, doveva arrivare il 16 luglio di quest’anno. La data di uscita è ora quella del 18 febbraio 2022.

I protagonisti della pellicola saranno Tom Holland, interprete del giovane Nathan Drake, e Mark Wahlberg che vestirà i panni di Victor Sullivan, il mentore del celeberrimo cacciatore di tesori dell’omonima serie sviluppata dalla Naughty Dog. Insieme a loro anche Antonio Banderas, Sophia Ali e Tati Gabrielle.

Ricordiamo che allo script di Uncharted, in passato, hanno lavorato Joe Carnahan, David Guggenheim, Eric Warren Singer, Jonathan Rosenberg e Mark Walker. L’ultima versione della sceneggiatura è di Art Marcum, Matt Holloway e Rafe Judkins. I registi coinvolti finora nel lungo e travagliato sviluppo del film sono stati David O. Russell, Neil Burger, Seth Gordon e Shawn Levy, oltre a Dan Trachtenberg.

Uncharted è la serie di videogiochi sviluppata da Naughty Dog e pubblicata da Sony Interactive Entertainment per PlayStation 3 e PlayStation 4 che ha venduto quasi 42 milioni di copie complessivamente in tutto il mondo. L’ultimo videogioco uscito (senza tenere conto dei due spin-pff due spin-off L’abisso d’oro e L’eredità perduta) è Uncharted 4: Fine di un Ladro.

