Uncharted: i dettagli dell’uscita home video e streaming

Uncharted, il film di Ruben Fleischer con Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali e Antonio Banderas, è uscito nei cinema italiani lo scorso 17 febbraio (LEGGI LA RECENSIONE). La pellicola, lo ricordiamo, è basata sulla popolare saga videoludica della Naughty Dog disponibile, in esclusiva, sulle console Sony PlayStation e ha incassato, a livello globale, circa 389 milioni di dollari (fonte: box office mojo) a fronte di un budget di circa 120 milioni.

Il lungometraggio ha abbandonato i cinema dello stivale già da diverso tempo ed è dunque giunto il momento di capire quando sarà possibile vedere o rivedere il film a casa, che si tratti di streaming o di home entertainment su supporto fisico.

Facciamo chiarezza.

Uncharted: la data di debutto in streaming digitale e in home video

Come noto, Sony non ha un patto specifico con una piattaforma streaming stile Netflix fuori dagli Stati Uniti (dove, invece, ha proprio con Netflix un accordo per l’esclusiva streaming post-uscita cinematografica). Questo significa che il film non sarà automaticamente disponibile in streaming gratuito, ma verrà preceduto dalla distribuzione in Digital HD. Come potete vedere dall’immagine di Apple TV che trovate qua sotto, è già possibile prenotare il noleggio digital della pellicola che sarà poi visibile a partire dal prossimo 26 aprile:

Per quanto riguarda l’home video su supporto fisico, bisognerà attendere qualche giorno in più. Uncharted sarà disponibile in DVD, Blu-ray, Combo (con doppio disco DVD+Blu-ray), 4K (Blu-ray + 4K) e una Steelbook da collezione sempre 4K a partire dal 13 maggio grazie a Eagle Pictures che si occupa della distribuzione home entertainment italiana dei titoli Sony Pictures.

Nelle edizioni Blu-ray e 4k saranno inclusi tantissimi contenuti extra, per un totale di 45 minuti, con featurette dedicate al cast e al backstage, oltre a scene eliminate ed estese, mentre tutte le edizioni conterranno gadget da collezionare ispirati al film: nel formato DVD e Blu-ray è presente un bloc-notes, nell’edizione Combo sono inclusi un portadocumenti e un segnalibro, e sia l’edizione 4K che 4K Steelbook conterranno un block notes e un segnalibro.

Qua sotto potete trovare i packshot della Steelbook e dell’edizione 4k.

Trovate tutte le informazioni su Uncharted con Tom Holland nella nostra scheda.

Potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch!