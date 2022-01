Il prossimo 17 febbraio, il film di Ruben Fleischer con Tom Holland, arriverà nei cinema dello stivale. La divisione nazionale della Sony ha diffuso online un nuovo poster che vi proponiamo più in basso.

Uncharted è tratto dall’omonima saga videoludica della Naughty Dog uscita sulle vari console PlayStation via via arrivate sul mercato. Vi ricordiamo che non si tratta dell’unico adattamento di una IP della software house in arrivo. In lavorazione c’è anche la serie TV targata HBO basata su The Last of Us (ECCO LA NOSTRA SCHEDA DELLA SERIE).

GUARDA ANCHE – Tom Holland parla degli stunt del film in una breve featurette

Ecco, a seguire, il poster:

Cosa ne pensate di questo poster e quanto attendete il film di Uncharted? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dircelo nello spazio dei commenti qua sotto in calce all’articolo!

BadTaste è anche su Twitch!

BadTaste è anche su Twitch!