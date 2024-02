Underwater, il thriller horror di Will Eubank con protagonista Kristen Stewart, è stato uno degli ultimi film a uscire in sala a febbraio del 2020 prima delle chiusure e dei lockdown imposti dallo scoppio della pandemia di nuovo Coronavirus.

Nonostante un botteghino non elevatissimo, col tempo e grazie allo streaming imposto a tutti noi dalla pandemia, ha ottenuto un certo seguito anche in virtù delle teorie nate online in relazione al fatto che il mostro di Underwater sia, in realtà, Cthulhu. Una questione alla quale avevamo dedicato l’approfondimento che potete leggere in questa pagina.

In una recente intervista con ComicBook, Will Eubank ha spiegato di sperare ancora di riuscire a girare, un domani, il sequel di Underwater:

Ne parliamo spesso. Spero di poterlo fare un giorno, lo spero davvero tanto. Abbiamo costruito così tante robe in quel film che non si vedono e che sono così belle, da tutte le draghe che sollevano in superficie tutta la roba che stanno estraendo e queste enormi, grandissimi droni tipo superpetroliere che sono laggiù in fondo al mare. C’è così tanta roba fantastica, amico. Spero che un giorno arriveremo a girarlo perché quel mondo è davvero grande e molto divertente. Ma è dura. Ogni volta che vai sott’acqua, tende a essere parecchio costoso, quindi chi lo sa? Staremo a vedere.

