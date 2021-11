L’azienda tecnologica quotata in borsaha firmato un accordo per acquisire laper 1.6 miliardi di dollari tra cash e azioni: ad annunciarlo congiuntamente sono state le due compagnie martedì.

Weta è la compagnia di effetti visivi di base a Wellington fondata da Peter Jackson che ha vinto numerosi Oscar per film come Il Signore degli Anelli e Avatar, e che attualmente sta lavorando ai sequel del kolossal di James Cameron. Recentemente lo studio ha realizzato gli effetti di film come Godzilla vs. Kong, Eternals e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

Unity ha creato il motore di gioco in real time omonimo utilizzato nel settore della produzione virtuale, un settore in forte espansione anche per realizzare serie tv e film. L’acquisizione permetterà a Unity di acquisire 275 ingegneri informatici di Weta e di acquistare tecnologia proprietaria come i renderer manuka e Gazebo, il sistema di capelli e pellicce Barbershop, lo strumento di simulazione per acqua e fumo Loki e le tecnologie di performance capture facciale. L’idea è che Unity commercializzi alcuni di questi strumenti creati da Weta.

“Gli strumenti della Weta Digital hanno creato possibilità infinite, per noi, facendoci portare in vita mondi e creature che inizialmente esistevano solo nella nostra immaginazione,” ha commentato Peter Jackson. “Insieme, Unity e Weta Digital possono spianare la strada per qualsiasi artista e qualsiasi industria, dando loro la possibilità di sfruttare al meglio questi strumenti incredibilmente creativi e potenti. Offrendo agli aspiranti creativi l’accesso alla tecnologia Weta Digital sarà semplicemente rivoluzionario, e Unity è la compagnia giusta per aiutarci a portare questa visione in vita”. John Riccitiello, CEO di Unity, ha aggiunto: “Non vediamo l’ora di democratizzare questi strumenti incredibili e portare il genio di Sir Peter Jackson e lo straordinario talento ingegneristico della Weta in vita per gli artisti in tutto il mondo”.

Prem Akkaraju, unitosi alla compagnia nel 2020, rimarrà il CEO di Weta.

Fonte: WetaFX