Durante un’intervista con CBS Sunday Mornings per la promozione di Air, Ben Affleck ha confermato la notizia che Jennifer Lopez apparirà nel film biografico Unstoppable, che sarà prodotto da Artists Equity, la casa di produzione fondata dall’attore con Matt Damon.

Protagonista della storia sarà Jharrel Jerome nel ruolo di Anthony Robles, wrestler nato senza la gamba destra che vinse tre gare e scrisse il libro Unstoppable: From Underdog to Undefeated: How I Became a Champion, in commercio dal 2012.

Billy Goldenber sarà regista del progetto che vedrà appunto la collaborazione tra Ben Affleck e sua moglie Jennifer Lopez.

Per l’attore si tratta di una notizia positiva:

Che bello e che gioia lavorare con lei, assistere alla sua grandezza, lavorare con tua moglie, con la tua migliore amica. Quando non ti piace con chi lavori o hai difficoltà e problemi a lavoro, puoi finire in depressione o comunque provare ansia e dolore.

