Nel 2010 Chris Pine e Denzel Washington recitarono nel thriller Unstoppable – Fuori controllo, diretto da Tony Scott. I due interpretano un capotreno e un macchinista, costretti a collaborare per evitare che un treno carico di sostanze chimiche nocive si schianti.

Racconta Pine a Entertainment Weekly cosa ha imparato dalla co-star sul set del film e cosa ha ammirato particolarmente del suo lavoro:

Facendo un film con Denzel [Washington], dove fondamentalmente eravamo solo noi due, io e lui nella cabina di questo treno, ho imparato molto per osmosi, semplicemente stando intorno a lui e vedendo come gestiva la telecamera, il suo lavoro e la struttura della storia. Ricordo, ciò che mi viene in mente ora riguardo a Denzel, è che Mark Bomback aveva scritto uno script bellissimo. E c’erano molte cose sullo sfondo nel film, ma non abbastanza sullo sfondo per il mio personaggio, e ho continuato a lottare per avere più storia sul mio personaggio. E ricordo che Denzel durante il processo di sceneggiatura stava tagliando tutte le cose riguardanti la sua famiglia. Diceva: “Non devo dire questo, non devo dire quello, posso farlo, posso farlo.” E questo è il potere, penso, di un attore cinematografico veramente abile: sapere quanto sia potente ed emotivo solo essendo sé stesso, e quanto riesca a trasmettere al film solo stando nel film. Quindi è stata una grande lezione da quella esperienza.