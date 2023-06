Riprese in pausa per Jennifer Lopez e il film biografico Unstoppable prodotto da Artists Equity, la casa di produzione fondata da Ben Affleck con Matt Damon.

Come riporta The Wrap, a causa delle manifestazioni legate allo sciopero degli sceneggiatori la produzione non ha potuto girare come da programma nei pressi della University of Southern California a Los Angeles. Le riprese si sono interrotte ieri, ma non è chiaro se oggi potranno riprendere.

Protagonista della storia è Jharrel Jerome nel ruolo di Anthony Robles, wrestler nato senza la gamba destra che vinse tre gare e scrisse il libro Unstoppable: From Underdog to Undefeated: How I Became a Champion, in commercio dal 2012.

Billy Goldenber è regista del progetto che vede la collaborazione tra Ben Affleck in veste di produttore e sua moglie Jennifer Lopez.

