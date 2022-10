L’Uomo d’Acciaio: Kevin Smith difende una scena controversa del film di Zack Snyder

Durante uno speciale di GQ dedicato alle interpretazioni di Superman e Batman, Kevin Smith ha parlato anche di L’Uomo d’Acciaio di Zack Snyder.

Il regista e attore ha difeso la sequenza più controversa del film, ovvero la scena in cui Superman uccide Zod nel terzo atto:

Il suo Superman ha creato una controversia perché ha spezzato il collo di Zod, ma non ho capito il problema visto perché in Superman II il Generale Zod viene ucciso anche lui nella Fortezza della Solitudine. […] Perciò quando la gente dice: “Ragazzi, questo è Superman“, mi viene da dire: “Non so, Superman uccideva gente già negli anni ’70 e 80′”.