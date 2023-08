In occasione di una recente intervista per il podcast di Josh Horowitz, Jamie Dornan ha svelato di aver fatto un provino per L’uomo d’acciaio di Zack Snyder più di dieci anni fa.

L’attore si presentò al provino vestito in modo decisamente peculiare:

L’unico film per cui abbia fatto un provino è Superman. Anni fa, quando fu scelto Henry Cavill, forse 12 anni fa o qualcosa del genere. Indossai il mio costume, forse fu un errore? Era un pigiama di Superman, non era un vero e proprio costume. Andai a uno dei primi provini e non ebbi neanche lontanamente l’occasione di indossare un costume vero. Partecipai a diversi incontri per parlarne ai piani alti, ma non arrivai mai a dei provini effettivi.

LEGGI – Jamie Dornan sapeva che la critica avrebbe stroncato Cinquanta sfumature di grigio

Classifiche consigliate