Deadline riporta che la Screen Gems, società di produzione americana e divisione della Sony Pictures Entertainment, ha da poco acquisito i diritti di Ushers, racconto inedito e ancora non pubblicato di Joe Hill, figlio di Stephen King.

Lo scrittore – autore di opere come Black Phone e della serie a fumetti Locke & Key – ha siglato un accordo con lo studio per il progetto che sarà prodotto da Gary Dauberman e dalla Coin Operated e con una sceneggiatura – di cui ancora non si conosce alcun dettaglio – di Zak Olkewicz (Bullet Train).

La trama, per il momento, è tenuta sotto chiave.

