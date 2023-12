Uwe Boll ha deciso di lanciare un appello a Netflix su Facebook dopo aver appreso i risultati delle visualizzazioni del suo film Rampage (2009).

Il regista ha chiesto al colosso dello streaming “solamente” 10 milioni di dollari per realizzare un film:

Il mio film RAMPAGE è stato acquistato da Netflix solo per 75.000 dollari e solo per il Nord America. Ha comunque fatto mangiare la polvere a 15.000 serie Netflix arrivando a 3,8 milioni di ore di visualizzate al 4246° posto. Se Netflix mi desse 10 milioni di dollari per realizzare un film per loro, scommetto che sarebbe nella top 500 di tutti i tempi. Hanno speso 200 milioni per Irishman e ha fatto solo 27 milioni di ore di visualizzate… in tutto il mondo. Tantissimi investimenti da 100 milioni di dollari sono molto indietro rispetto a RAMPAGE. Se mai mostrassero Postal arriverebbero a 10 milioni di ore senza problemi.