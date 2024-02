Variety riporta che Il celebre regista Uwe Boll (Rampage, In the name of the King) dirigerà il thriller Run, incentrato sulla crisi dei migranti in Europa, le cui riprese inizieranno ad aprile sull’isola croata di Krk. La storia narra di un’imbarcazione che trasporta migranti da vari Paesi africani attraverso il Mediterraneo per raggiungere l’Italia. Quando la barca perde l’orientamento e va fuori rotta, la situazione diventa violenta e i migranti accusano i contrabbandieri. Dopo essere finalmente arrivati a riva, i passeggeri disperati cercano di eludere la polizia e alcuni riescono a fuggire.

Il cast principale è composto da Daniel Sauli (House of Cards), Kristen Renton (First Shift), Sammy Sheik (American Sniper) e Mohammed Qissi (Kickboxer). Run è anche scritto e prodotto e da Boll, che ha lavorato con Renton e Sauli anche al suo ultimo film, il poliziesco First Shift. Michael Roesch è il produttore esecutivo della pellicola e ne gestirà le vendite internazionale attraverso la sua Kinostar, che la presenterà all’European Film Market di Berlino.

Cosa ne pensate di Run, nuovo film di Uwe Boll? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

FONTE: Variety

Classifiche consigliate