A margine dell’uscita de L’esorcista- il credente, il produttore esecutivo della Blumhouse Ryan Turek ha raccontato che c’è un altro franchise a cui vorrebbe ridare vita.

Stiamo parlando di Venerdì 13.

Turek negli ultimi anni ha lavorato al reboot non solo di L’esorcista, ma anche di Halloween e ora vorrebbe proseguire in questa scia con Venerdì 13. Ecco cosa ha raccontato a Inverse:

Io e Jason (Blum) siamo assolutamente d’accordo che Venerdì 13 è la cosa su cui vorremmo mettere le mani. Voglio davvero tornare alle basi. Non servono troppi ingredienti per un film di Venerdì 13. Ti servono un campeggio estivo, camper e Jason Voorhees con una maschera. Ho detto che Halloween sarebbe stato l’ultimo film horror per me. Quello è il mio horror preferito di sempre. Ma Venerdì 13 come franchise è qualcosa a cui mi inchino. Amo tutto di quel mondo.