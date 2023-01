Venerdì 13: confermato lo sviluppo del reboot del franchise

Lo scorso anno, vi riportavamo come fossero entrati in sviluppo ben due diversi progetti legati al franchise di Venerdì 13: una serie prequel per Peacock e un nuovo film, con a bordo il regista del film originale, Sean S. Cunningham. In un’intervista a Bloody Disgusting, lo sceneggiatore Jeff Locker ha rivelato di aver proposto a Cunningham l’idea per un reboot e di stare al momento sviluppandola con lui. Ecco le sue parole:

Sean mi ha assunto per riscrivere The Night Driver [film prodotto dalla società di Cunningham] e dopo aver lavorato a stretto contatto con il regista Jeremy Weiss e con lui, abbiamo naturalmente parlato di Venerdì 13 e di Chi è sepolto in quella casa? [film cult del 1985 sempre prodotto da Cunningham]. Io e Jeremy abbiamo proposto il nostro reboot dei sogni di Venerdì 13, con la benedizione di Sean per continuare a svilupparlo con lui. Ovviamente, la serie TV prequel ha riacceso l’interesse per un nuovo film, quindi speriamo che l’eccitazione che ci circonda ispiri entrambe le parti a riunirsi e a portarci Jason di nuovo sul grande schermo per la prima volta dopo 14 anni, ma abbiamo anche un piano B per un sequel dell’originale che pensiamo i fan ameranno assolutamente e che dovrebbe evitare qualsiasi implicazione legale.

Vi ricordiamo infatti che da tempo è in corso una battaglia legale che riguarda la saga di Venerdì 13 e in particolare i diritti del personaggio, l’iconico villain Jason Voorhees. Questa vede coinvolti Cunningham e Victor Miller, lo sceneggiatore della prima pellicola. In questo articolo tutti i dettagli. L’ultimo film del franchise, dal titolo omonimo, è arrivato nelle sale nel 2009. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un reboot di Venerdì 13? Lasciate un commento!

FONTE: Bloody Disgusting