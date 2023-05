Dopo aver condiviso la scena con Doctor Strange nell’Universo Marvel, Chiwetel Ejiofor apparirà in un altro film di supereroi, Venom 3.

Deadline riporta in esclusiva che l’attore ha chiuso un accordo per recitare accanto a Tom Hardy nella pellicola presto in fase di riprese. Al momento il personaggio che interpreterà è ancora avvolto nel mistero.

Le riprese del film Sony si terranno a Londra e a Los Angeles e dovrebbero iniziare il 5 giugno.

A dirigere il lungometraggio ci sarà Kelly Marcel, sceneggiatrice e produttrice dei primi due capitoli cinematografici sul simbionte Marvel. Tom Hardy tornerà nel cast, e sarà affiancato da Chiwetel Ejiofor e Juno Temple.

Il primo film del franchise è stato diretto da Ruben Fleischer e il secondo da Andy Serkis.

Cosa ne pensate e quanto attendete il terzo Venom con Tom Hardy? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Fonte: Deadline

