A metà giugno, Juno Temple aveva detto che le riprese di Venom 3 sarebbero partite prestissimo e, difatti, così è stato. La lavorazione del cinecomic Marvel prodotto dalla Sony è, difatti, ufficialmente cominciata (nonostante l’incombenza di un potenziale sciopero degli attori) e su Twitter è approdato un video registrato a Los Mateos, un quartiere di Cartagena in Spagna, in cui è possibile vedere Tom Hardy con lo stesso look con cui è stato visto nella scena post-crediti di Spider-Man: No Way Home (ambientata però in Messico).

Ayer nuestro queridisimo #tomhardy durante el rodaje de Venom3 en los Mateos en Cartagena pic.twitter.com/0ainmkw8bo — Almudena Pérez Garcia 🇪🇦 (@Almupg80) June 27, 2023

La scena in questione è quella che, a sua volta, si collegava al finale di Venom 2 in cui Eddie Brock finiva nell’universo del Marvel Cinematic Universe. Vedevamo il personaggio seduto al bancone di un bar intento a parlare con il barista, interpretato da Cristo Fernández, il di Dani Rojas in Ted Lasso. Questi gli riassumeva i principali accadimenti in materia di supereroi prima di vedere l’avventore del bar scomparire in un lampo giallo. La potete rivedere qua sotto

Il filmato dal set di Venom 3 approdato su Twitter lascia supporre che l’esordio della pellicola possa, effettivamente, essere collegato proprio alla scena post-crediti del terzo film dell’Uomo Ragno con Tom Holland.

A dirigere il lungometraggio c’è Kelly Marcel, sceneggiatrice e produttrice dei primi due capitoli cinematografici sul simbionte Marvel. Tom Hardy tornerà nel cast, e sarà affiancato da Chiwetel Ejiofor e Juno Temple.

Il primo film del franchise è stato diretto da Ruben Fleischer e il secondo da Andy Serkis.

