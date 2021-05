In una recente intervista con IGN in occasione del debutto del primo trailer diha parlato della sua pellicola in arrivo a settembre affrontando una serie di argomenti.

Il regista ha innanzitutto parlato dei collegamenti con Spider-Man, che almeno per il momento non saranno troppo espliciti:

Ovviamente ci sono collegamenti tra Venom e Spider-Man nell’Universo Marvel e la storia di Spider-Man, ma in questo caso stiamo trattando la storia di Venom come un mondo a parte. Ci sono riferimenti e momenti come quello con il giornale del Daily Bugle, naturalmente, ma a parte quello, Eddie non è al corrente e neanche gli altri di altri personaggi come Spider-Man. È così che abbiamo scelto di gestire questo episodio in particolare, ma vedremo cosa si potrà trarre da questo film.

Quanto a Shriek, interpretata da Naomie Harris:

È un’anima danneggiata, ha sofferto tanto durante l’infanzia, è molto vulnerabile e colma di dolore… vive in isolamento da anni e anni. […] È anche pericolosa, ha un’idea della giustizia tutta sua, tant’è che quando valica un confine si nota un lato molto cupo di lei.

Sulla nuova acconciatura di Cletus (Woody Harrelson), che nella scena dei titoli di coda del primo film sfoggiava una chioma riccia:

Volevamo sottolineare che è passato un po’ di tempo dall’ultima volta e che ha affrontato alcuni cambiamenti. Volevamo togliergli tutto per dare risalto all’oscurità del personaggio.

Sul rapporto tra Eddie e Venom:

Adesso stanno affrontando la fase da “strana coppia”. Sono insieme da un anno, un anno e mezzo sin dall’ultima storia. Stanno cercando di capire come convivere, perciò a Eddie sembra di dover fare i conti con questo bambino psicopatico. Eddie fa fatica, non riesce a concentrarsi, vuole lavorare… perciò trovarsi questo essere nel suo piccolo appartamento per lui è come specchiarsi e trovarsi davanti la versione bizzarra e incasinata di sé. Venom ovviamente si sente intrappolato, non può lasciare il corpo di Eddie senza il suo permesso. Quando escono, l’accordo è: “Vivi nel mio corpo perciò vivi secondo le mie regole. Nessuno deve accorgersene visto quello che è successo l’ultima volta, se la gente lo scopre prepariamoci a finire sotto esame nell’Area 51“.

La pellicola sarà nei cinema statunitensi il 24 settembre.

Nel cast ci saranno Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson e Naomie Harris, che dovrebbe interpretare Shriek.

La sinossi:

Tom Hardy ritorna sul grande schermo nel ruolo del “protettore letale” Venom, uno dei personaggi Marvel più enigmatici e complessi. Diretto da Andy Serkis, tra i protagonisti anche Michell, Naomie Harris e Woody Harrelson, nel ruolo del villain Cletus Kasady/Carnage.

Le riprese di Venom 2 si sono tenute a Londra e poi si sono spostate a San Francisco. Il direttore della fotografia è Robert Richardson, premio Oscar per JFK, The Aviator e Hugo Cabret. La sceneggiatura, ricordiamo, è stata scritta da Kelly Marcel con il contributo di Tom Hardy.

Nonostante l’apprezzamento critico disastroso, il primo Venom è riuscito a incassare ben 856 milioni di dollari al botteghino mondiale a fronte di un budget di circa 100 (escluse le spese di promozione).

Cosa ne pensate del primo trailer? Ditecelo nei commenti!