Ottimo esordio nei cinema italiani per, che ieri ha debuttato in oltre 460 schermi ottenendo 527 mila euro, con una media di oltre 1.100 euro. Il primo episodio della saga uscì il 4 ottobre 2018, incassò 627 mila euro nel primo giorno di sfruttamento, raccolse 3.4 milioni di euro nel primo weekend e chiuse la sua corsa a quasi 8.5 milioni di euro.dovrebbe chiudere questo suo primo weekend sopra i due milioni di euro.

Al secondo posto troviamo No Time to Die, con 83 mila euro e un totale di 5.6 milioni di euro. Terzo posto per La scuola cattolica, che incassa altri 46 mila euro e sale così a 826 mila euro. Meno convincente l’esordio di The Last Duel, che apre con 33 mila euro e ottiene una media inferiore ai 100 euro per sala. Media decisamente bassa anche per Marilyn ha gli occhi neri, che incassa 23 mila euro al quinto posto. Segue Dune, con 22 mila euro e un totale di 6.5 milioni di euro. Settima posizione per Ariaferma, che apre con 16 mila euro, mentre all’ottavo posto Baby Boss 2: Affari di famiglia incassa 13 mila euro e sale a 670 mila euro complessivi. Nona posizione per Con tutto il cuore, che incassa 9800 euro e sale a 354 mila euro complessivi, mentre chiude la top-ten Il materiale emotivo con 8300 euro e un totale di 312 mila euro.

Segnaliamo che il circuito The Space sta avendo problemi tecnici da alcuni giorni, e Cinetel specifica che i dati potrebbero essere parziali.

INCASSI ITALIA 14 / 10 / 2021

VENOM: LA FURIA DI CARNAGE – € 527.015 / € 527.015 NO TIME TO DIE – € 82.914 / € 5.663.117 LA SCUOLA CATTOLICA – € 46.016 / € 826.074 THE LAST DUEL – € 33.664 / € 33.664 MARILYN HA GLI OCCHI NERI – € 23.196 / € 23.196 DUNE – € 22.469 / € 6.557.742 ARIAFERMA – € 16.668 / € 17.727 BABY BOSS 2: AFFARI DI FAMIGLIA – € 13.209 / € 670.057 CON TUTTO IL CUORE – € 9.812 / € 354.114 IL MATERIALE EMOTIVO – € 8.338 / € 312.844

Fonte: Cinetel