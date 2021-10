Mi misi in ridicolo facendo il fanboy perché lo adoro. Fu un’idea di Tom [Hardy], che mi disse: “Che ne diresti di Andy Serkis?”. Urlai per qualche minuto, poi Tom gli fece la richiesta e andai a cena con lui a Los Angeles. Mi misi in ridicolo, gli chiesi praticamente di fare un’imitazione di Gollum.

In un’intervista con DiscussingFilm ha parlato di. Lo sceneggiatore ha prima di tutto parlato della collaborazione con

Ha poi parlato del motivo per cui il film sia così corto:

Abbiamo deciso di rendere la storia concisa e trasportare il pubblico come se fosse sulle montagne russe. Io e Tom sin dall’inizio ci siamo detti che questa doveva essere una storia epica dall’inizio alla fine. Volevamo lasciarvi senza fiato alla fine come la più folle attrazione adrenalinica. Questo film corre così spedito che non so se avreste potuto tollerare una lunghezza maggiore.