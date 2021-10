Nonostante le nuove uscite,rimane saldamente in testa alla classifica italiana giovedì, raccogliendo altri 164 mila euro e arrivando così a 4 milioni di euro complessivi. Il film frena però bruscamente rispetto all’esordio di una settimana fa, anche se dovrebbe rimanere in vetta per il resto del weekend.

Apre al secondo posto Halloween Kills: il film con Jamie Lee Curtis incassa 81 mila euro, poco più della metà di quanto incassò il primo Halloween, uscito in questo stesso periodo nel 2018. Vedremo come si comporterà durante il weekend.

Al terzo posto No Time to Die raccoglie altri 50 mila euro, portandosi a un totale di 6.6 milioni di euro. Quarto posto per The Last Duel, con 30 mila euro e un totale di 491 mila euro. Al quinto posto troviamo La scuola cattolica, che incassa 25 mila euro e sale a 1.2 milioni di euro.

L’unica altra nuova uscita in top-ten è Ron – Un amico fuori programma, al decimo posto con 15 mila euro.

INCASSI ITALIA 21 / 10 / 2021

VENOM: LA FURIA DI CARNAGE – € 164.245 / € 4.002.482 HALLOWEEN KILLS – € 81.375 / € 81.375 NO TIME TO DIE – € 50.240 / € 6.648.193 THE LAST DUEL – € 30.099 / € 491.776 LA SCUOLA CATTOLICA – € 25.875 / € 1.245.338 MARILYN HA GLI OCCHI NERI – € 21.909 / € 370.733 ARIAFERMA – € 21.252 / € 261.471 L’ARMINUTA – € 19.244 / € 19.244 DUNE – € 16.619 / € 6.851.104 RON – UN AMICO FUORI PROGRAMMA – € 15.635 / € 15.635

Fonte: Cinetel