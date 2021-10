a vincere il weekend in Italia. Il film Marvel tiene molto bene e incassa quasi 1.3 milioni di euro, salendo così a ben 5.1 milioni di euro. Il primo film, lo ricordiamo, nel 2018 chiuse la sua corsa a 8.5 milioni di euro: il sequel non lo raggiungerà, ma vi si avvicinerà, un risultato senza dubbio straordinario per il periodo pandemico.

Apre al secondo posto Halloween Kills: il film Blumhouse debutta con 515 mila euro, la metà di quanto raccolse il primo film nel 2018 (chiuse la sua corsa sopra i tre milioni di euro).

Terzo posto per No Time to Die: il blockbuster con Daniel Craig incassa altri 477 mila euro e diventa il maggiore incasso italiano in assoluto da quando è iniziata la pandemia con 7.1 milioni di euro – al nono posto, Dune incassa altri 169 mila euro e sale a sette milioni complessivi, diventando il secondo maggiore incasso italiano in assoluto da quando è iniziata la pandemia.

Tornando in cima alla classifica, al quarto posto Ron – Un amico fuori programma apre con 350 mila euro in quattro giorni. Chiude la top-five The Last Duel, con 255 mila euro e un totale di 717 mila euro.

L’unica altra nuova uscita del weekend in top-ten è L’arminuta, al decimo posto con 167 mila euro.

INCASSI ITALIA 21-24/10/2021

VENOM: LA FURIA DI CARNAGE – € 1.280.060 / € 5.118.948 HALLOWEEN KILLS – € 514.993 / € 514.993 NO TIME TO DIE – € 477.464 / € 7.081.328 RON – UN AMICO FUORI PROGRAMMA – € 350.468 / € 350.468 THE LAST DUEL – € 255.864 / € 717.541 MARILYN HA GLI OCCHI NERI – € 243.244 / € 592.068 ARIAFERMA – € 200.433 / € 440.728 LA SCUOLA CATTOLICA – € 188.938 / € 1.408.649 DUNE – € 169.758 / € 7.004.243 L’ARMINUTA – € 167.395 / € 167.395

Fonte: Cinetel