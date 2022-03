, responsabile di produzione dei Marvel Studios, ha di recente parlato di tutte le difficoltà scatenate dalla pandemia.

“Quando sei responsabile di così tante persone non è facile” ha commentato. “All’inizio c’era così tanta incertezza e la gente non sapeva se sarebbe tornata a lavorare visto che molto è stato chiuso per tanto tempo“.

Ha poi aggiunto:

Sebbene abbiamo continuato a lavorare, ci sono state persone che hanno dovuto smettere e non hanno ricevuto lo stipendio. Sono stati tempi difficili, perché quando crei una famiglia come è successo alla Marvel, tutto diventa più doloroso. Queste sono cose che ti feriscono se hai a cuore le persone che lavorano per te e se ti importa di loro. Se li vedi come numeri no, ma per come faccio le cose, ne sono molto influenzata.

Alla fine è stato necessario adeguarsi:

A quanto avverto, la pandemia ci ha dato un nuovo modo di fare le cose e pertanto sento di essere cresciuta molto.

Ricordiamo che la vicepresidente esecutiva e produttrice esecutiva è stata promossa l’anno scorso a presidente della produzione fisica e post-produzione, degli effetti visivi e della produzione animata per i Marvel Studios.