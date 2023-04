A fine marzo ci eravamo chiesti se le polemiche sul licenziamento di Victoria Alonso dalla Disney fossero “solo” una questione di soldi: ebbene, un accordo economico è stato raggiunto tra l’ex President, Phyisical and Postproduction, VFX and Animation Production dei Marvel Studios e la major. A dare la notizia Deadline, che non entra nello specifico dei dettagli economici ma parla di una buonuscita di “svariati milioni di dollari”. L’accordo sarebbe stato concluso in questi giorni.

Il silenzio stampa che era calato sulle parti negli ultimi tempi, dopo che all’indomani del licenziamento improvviso della Alonso erano volati stracci su stracci, lasciava immaginare che vi fosse in corso una trattativa.

La carica di Alonso, al momento, non è stata ancora affidata a nessuno. Attualmente a gestire almeno parte dei suoi incarichi è stata messa la produttrice VFX Jen Underdahl.

Intanto, da lunedì The Walt Disney Company inizierà ad attuare una nuova (e più ampia) fase di licenziamenti: l’obiettivo entro metà anno è quello di eliminare un totale di 7000 unità, per contribuire a raggiungere i 5.5 miliardi di dollari in risparmi promessi dal nuovo/vecchio CEO Bob Iger.

